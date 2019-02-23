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Kazlar "yol arkadaşı" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Bartın'da müze uzman personeli Erdenay Çınçın, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki iş yerine, yavruyken beslemeye başladığı 4 kazıyla gidiyor - Kazların yol boyunca sıralanarak sahibinin arkasından gittiğini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor - Erdenay Çınçın: - "Bir sabah işe giderken arkamdan sırayla geldiklerini ve peşimden ayrılmadıklarını görünce sonraki günlerde de buna devam ettim. Yaklaşık 1 yıldır işe onlarla gidip geliyorum"

SELİM BOSTANCI - Bartın'da yaşayan Erdenay Çınçın'a, her gün iş yerine giderken yavruyken beslemeye başladığı 4 kaz yol arkadaşlığı yapıyor.

Bartın Belediyesi Samancıoğlu Etnografya Müzesi'nde uzman personel olarak görev yapan 31 yaşındaki Çınçın, geçen yıl nisan ayında evinin bahçesinde beslemek üzere 4 yavru kaz aldı.

Büyüyen kazlarından ayrılmak istemeyen Çınçın, evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki iş yerine hayvanları da götürmeye karar verdi.

Kazların peşinden ayrılmadığını ve yol boyunca sıralanarak arkasından geldiğini gören Çınçın, sonraki günlerde de kazlarıyla işe gidip gelmeye başladı.

Çınçın, sıra dışı yol arkadaşlığını görenlerin meraklı bakışları arasında her gün işe kazlarıyla işe gidip geliyor.

- "Birbirimize çok alıştık"

Erdenay Çınçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hayvanları sevdiğini söyledi.

Bahçesinde zaman zaman ördek, keçi ve tavuk beslediğini aktaran Çınçın, geçen yıl da 4 kaz yavrusu aldığını kaydetti.

Zamanla kazlarla birbirlerine alıştıklarını anlatan Çınçın, "Bir gün sabah işe giderken götürmeyi denedim. Arkamdan sırayla geldiklerini ve ayrılmadıklarını görünce sonraki günlerde de devam ettim. Yaklaşık 1 yıldır işe onlarla gidip geliyorum. Müzenin bahçesinde onları besliyorum. Aldığım ilk günden bu yana hep peşimdeler. İşe gidip gelirken kazların peşimden geldiğini görenler, meraklı gözlerle bizi izliyor, aramızdaki dostluğa şaşırıyor." diye konuştu.

- "Yol arkadaşım oldular"

Kazların, kendisini artık sesinden tanıdığını dile getiren Çınçın, "Nereye gidersem arkamdan geliyorlar. Sesimi duyar duymaz bağırmaya başlıyorlar, etrafımda toplanıyorlar. Artık yol arkadaşım oldular. İşe geldiğim yer 500 metrelik bir mesafe ama 1-2 kilometre de gitsem hep arkamdan gelirler. Yolda görenler de ilgiyle bakıyor. İnsanlar şehirde hayvana, hayvan sevgisine hasret kalıyor, gördüklerinde hoşlarına gidiyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Serkan Ural da kazların her gün sahibinin peşinden gitmesine şaşırdıklarını, onları ilgiyle izlediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Dostluk Hayvan hayvan sevgisi kaz

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