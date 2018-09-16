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Kazma kürekle açılan yol "duble" oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

Hatay'da 1930’lu yıllarda vatandaşlar tarafından kazma kürekle imece usulüyle açılan Yayladağı-Antakya karayolunun duble yol yapılması çalışmalarında sona yaklaşıldı - Bir yıl içerisinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında 52 kilometrelik yol 42 kilometreye indirilirken, çok sayıda viraj da ortadan kaldırılıyor - Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan: "1,5 saat süren Antakya-Yayladığı arası ulaşım bu yol sayesinde 35-40 dakikaya inecek"

HATAY(AA) - MEHMET TOKTAŞ - Hatay’da, Fransızların işgali döneminde imece usulü kazma kürekle açılan Yayladağı-Antakya karayolunun bölünmüş yol yapılması çalışmalarında sona gelindi. Proje kapsamında yol 10 kilometre kısaltılırken çok sayıda viraj da ortadan kaldırılıyor.

Geçmişte yalnızca at ve katırların kullandığı patikadan ibaret olan ve dönemin şartlarını karşılamadığı için 1930'lu yıllarda Yayladağı halkının kazma kürekle açtığı yol, 5 yıl süren çalışma sonucu ortalama 280 virajla hizmete girdi.

O yıllardan bu yana aynı yol üzerinde gidiş-geliş tek şeritten ulaşımın sağlandığı yol, viraj sayısı nispeten azaltılarak 1990’lı yıllara kadar mevcut haliyle kullanıldı. Bu dönemde birkaç kez başlatılan genişletme çalışmaları sonu getirilemeden bitti. 1999 yılında virajların büyük oranda azaltılarak yolun genişletilmesi için ilk büyük adım atıldı.

Bu çalışmalar da 2001 yılında ekonomik gerekçelerle durdurulurken, bölgede 2007 yılında yeni bir proje hayata geçirildi.

Dağlık ve engebeli arazide, oldukça zorlu geçen çalışmalar sonucunda tek şeritli yoldaki virajların önemli bir bölümü giderilirken, yol da genişletildi.

Suriye sınırında yer alan Hatay’ın Yayladağı ilçesini merkez ilçe Antakya'ya bağlayan yolun dört şeritli bölünmüş hale getirilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında büyük bir çalışma başlatıldı.

Büyük ölçüde sona yaklaşılan çalışma tamamlandığında 52 kilometrelik yol 42 kilometreye inecek ve bölgedeki viraj sayısı 12'ye düşürülecek.

- Ulaşım süresi kısalıyor

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolun stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yayladağı-Antakya karayolunun bulunduğu konum itibarıyla aynı zamanda Ortadoğu’yu Avrupa’ya bağlayan yollardan biri olduğuna dikkati çeken Kalkan, şunları dile getirdi:

"Yolda dönem dönem iyileştirme çalışmaları yapıldı ancak sonu getirilemedi. Tam bir yılan hikayesine dönen yolumuz 1999 ve 2007’de atılan adımlarla önemli bir mesafeye geldi. Karayolu 2007'den 2010 yılına kadar süren çalışmalarla gidiş-geliş tek şeritli olarak genişletildi ve virajları önemli oranda azaltıldı."

Kalkan, bu yolun da gelişime bağlı olarak kısa sürede yetersiz kaldığını aktararak, bölgede bölünmüş yol ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

Bu kapsamda 2014 yılında büyük bir projenin hayata geçirildiğini anlatan Kalkan, "Dört şeritli bölünmüş yolda çalışmalar sona geldi. Yolumuz 10 kilometre kısaldığı gibi virajları da azaltıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren Antakya-Yayladığı arası ulaşım bu yol sayesinde 35-40 dakikaya inecek." dedi.

İl merkezine ulaşımın kısa ve rahat olmasının ilçenin kültürel ve sosyoekonomik yapısına da katkı sağlayacağını belirten Kalkan, tüm sürücülere yolda hız yapmadan güvenli şekilde ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Yayladağı Şoförler Odası Başkanı Vedat Bahadır da tek şeritli ve virajlı yolun bölünmüş yol olmasını hayal bile edemediklerini belirterek, "Halkımız, şoförlerimiz oldukça memnun, eski halinde yolcular da sürücüler de perişan oluyordu. Yol tamamen bittiğinde daha da rahat edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

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Fransız hatay Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan yayladağı karayolu

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