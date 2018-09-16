HATAY(AA) - MEHMET TOKTAŞ - Hatay’da, Fransızların işgali döneminde imece usulü kazma kürekle açılan Yayladağı-Antakya karayolunun bölünmüş yol yapılması çalışmalarında sona gelindi. Proje kapsamında yol 10 kilometre kısaltılırken çok sayıda viraj da ortadan kaldırılıyor.

Geçmişte yalnızca at ve katırların kullandığı patikadan ibaret olan ve dönemin şartlarını karşılamadığı için 1930'lu yıllarda Yayladağı halkının kazma kürekle açtığı yol, 5 yıl süren çalışma sonucu ortalama 280 virajla hizmete girdi.

O yıllardan bu yana aynı yol üzerinde gidiş-geliş tek şeritten ulaşımın sağlandığı yol, viraj sayısı nispeten azaltılarak 1990’lı yıllara kadar mevcut haliyle kullanıldı. Bu dönemde birkaç kez başlatılan genişletme çalışmaları sonu getirilemeden bitti. 1999 yılında virajların büyük oranda azaltılarak yolun genişletilmesi için ilk büyük adım atıldı.

Bu çalışmalar da 2001 yılında ekonomik gerekçelerle durdurulurken, bölgede 2007 yılında yeni bir proje hayata geçirildi.

Dağlık ve engebeli arazide, oldukça zorlu geçen çalışmalar sonucunda tek şeritli yoldaki virajların önemli bir bölümü giderilirken, yol da genişletildi.