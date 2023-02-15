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Kazma ve küreklerle deprem bölgesine koşmuşlardı! Zonguldaklı madenciler havalimanında böyle karşılandı: Kahramanlar hoş geldiniz

15.02.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 116 kişilik madenci ekibi Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Zonguldak'a döndü. "Kahramanlar hoş geldiniz" diyerek karşılanan madenciler yaşadıklarını anlattı. Madenci Alper Sarıoğlu, "Biz yer altında öğrendiğimiz tahkimatları, teknikleri bu sefer depremde kullandık" ifadelerini kullandı. Maden işçisi Tayfun Ayhan ise "En ufak taşın bile altına bakmaya çalıştık" dedi.

Kazma ve küreklerle deprem bölgesine koşmuşlardı! Zonguldaklı madenciler havalimanında böyle karşılandı: Kahramanlar hoş geldiniz

Kahramanmaraş’taki depremin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda görev yapan 3 bin 800 maden işçisi arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgelerine gönderildi. Maden işçilerinden 116’sı Malatya’dan kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı’na geldi.

Maden işçilerini Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile yakınları ‘Kahramanlar hoş geldiniz’ anonsu ile karşıladı. Maden işçileri 4 otobüs ile evlerine bırakılmak üzere yola çıktı. 4 yıllık madenci Alper Sarıoğlu, “Biz yer altında öğrendiğimiz tahkimatları, teknikleri bu sefer depremde kullandık. İnşallah böyle bir acı tekrar yaşamayız” dedi.

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"BAŞIMIZI YASTIĞA RAHAT KOYALIM DİYE ÇOK UĞRAŞTIK"

Zor bir süreç yaşadıklarını belirten madenci Mehmet Bayrak, “Çok zordu ama başarılı da geçti, kurtarabildiğimizi kurtardık. Yeraltında edindiğimiz bilgileri dışarıda da kullandık. Elimizden gelenin fazlasını yaptık biz” diye konuştu.

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Havanın soğuk olduğunu söyleyen Tayfun Ayhan, “Çok çalıştık, en ufak taşın bile altına bakmaya çalıştık ki biz memleketimize geldiğimiz zaman gözümüz arkada kalmasın, başımızı yastığımıza rahat koyalım diye çok uğraştık çok, çaba gösterdik. Madencilerimiz, askerimiz, AFAD ekibimiz çok mücadele ettik.” dedi.

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"ŞİMDİ ARASALAR YİNE GİDERİZ"

Madencinin depremde yaptıklarıyla hayır duası aldığını ifade eden Yusuf Aytürk, şöyle konuştu:

Yardıma koşmuşlardı! Duygusal anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince... Yardıma koşmuşlardı! Duygusal anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

“Şimdi arasalar uçağa biner döneriz. Çoluk çocuğumuzu bırakıp gittik yine gideriz. Bu ülke manevi ruhunu kesinlikle kaybetmemiş, böyle felaketlerde görebiliyoruz. Çok yardım yapıldı herkese helal olsun.”

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Her an göreve hazır olduklarını anlatan Atilla Soyluk şu açıklamada bulundu:

“Telefonumuz 24 saat açık. Madenci olarak bütün arkadaşlarımız hazır bir şekilde bekliyoruz. Bugün yine göndersinler seve seve yine gideriz. Aynı madende çalışır gibi Malatya’da enkazda kalanları kendilerine zarar vermeden çıkarttık Allah’ın izniyle. Hiçbirinin bedenine zarar vermedik.” (DHA)


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