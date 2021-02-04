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  4. Kazmadaki kan lekesinden alınan DNA örneği cinayet olayını ortaya çıkarttı

Kazmadaki kan lekesinden alınan DNA örneği cinayet olayını ortaya çıkarttı

04.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Samsun’da misafir olduğu arkadaşının evinin önünde ölü bulunan şahısla ilgili kazmadaki kan izi, olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.

Samsun’da misafir olduğu arkadaşının evinin önünde ölü bulunan şahısla ilgili kazmadaki kan izi, olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. DNA tespiti sonucu bir kişi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde 3 Mart 2020 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden vatandaşlar apartmanın önünde bir kişiyi kanlar içinde sırtüstü yatar halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri ve polis, yerde yatan İsa Erdemoğlu’nu (52) kanlar içinde ölü olarak buldu. Polis yaptığı araştırma sonucu İsa Erdemoğlu’nun gece arkadaşı Hamza Ç.’nin evinde kaldığını ve burada birlikte içki içip yemek yedikten sonra yanında bir kişi ile birlikte evden ayrıldığını tespit etti.
İsa Erdemoğlu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İsa Erdemoğlu’nun kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri 6 kişilik özel ekip kurdu ve olayın cinayet olma ihtimali üzerine büyük bir titizlikle çalışma başlattı.

Kanlı kazma
Cesedin bulunduğu yerin yanındaki bodrumda polis ekipleri kanlı kazma buldu. Kazmadaki kan lekesinin ölen şahsa ait olduğu tespit edildi. Kazda üzerindeki DNA örnekleri alındı ve söz konusu bodrumu kullanan anı apartmanda oturan 2 ayrı kişinin de DNA örnekleri alındı. Yapılan DNA testi sonucundan olayda kullanıldığı değerlendirilen kazmadaki DNA örnekleri aynı apartmanda oturan 67 yaşındaki O.K.’ye ait olduğu tespit edildi. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
O.K. bugün ’adam öldürme’ şüphelisi olarak Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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