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  4. Kazmayla kürekle akın ettiler! Bu dağdan altın fışkırıyor

Kazmayla kürekle akın ettiler! Bu dağdan altın fışkırıyor

09.03.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halk kazma kürekle altın rezervi bulunduğu iddia edilen bir dağa adeta akın etti. Çıplak elle bile dağı kazmaya başlayan binlerce kişi, izdihama neden oldu.

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir dağda altın rezervi bulunduğunun haberinin alınmasın ardından yerel halk altının bulunduğu köye akın etti.

Güney Kivu Maden Bakanı Venant Burume Muhigirwa, başkent Bukavu'dan yaklaşık 50 km uzaklıktaki küçük köye akın akın insanlar geldiğini söyledi.

ELLERİYLE KAZIDILAR

Viral bir videoda, pek çok insanın kürek ve diğer aletler kullanarak hatta altın çıkarmak için elleriyle toprağı kazdıkları görülüyor. Öte yandan çıkarılan altınlar su içinde temizlenerek topraktan arındırılıyor.

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MADENCİLİK FAALİYETLERİNE ARA!

81 milyon nüfuslu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, birçok insan altın çıkarıp işleyerek hayatlarını kazanıyor. Bununla birlikte ülkede madencilik faaliyetlerine kısa bir ara verildi.


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