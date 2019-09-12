HABER

KBÜ "dünyanın en iyi üniversiteleri" listesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:25 | Son Güncelleme

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat: - "Bu bizim bir hayalimizdi. Genç bir üniversite olmamıza rağmen bunu kendimize bir vizyon belirledik" - "Yaklaşık 90 ülkeden öğrencimiz var. Bu da bizi prestij ve sıralamada yükseğe çekiyor"

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "The Times Higher Education (THE)" tarafından 2020 yılı için yayımlanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında ilk bin arasına girmelerinin onur verici olduğunu söyledi.

Polat, makamında düzenlediği basın toplantısında, dünyada birçok firma tarafından üniversite sıralamalarının yapıldığını ancak THE'nin en prestijlilerinden olduğunu belirtti.

THE'nin yaptığı sıralamada ilk binde yer almanın kendileri için onur verici olduğunu dile getiren Polat, "Bu bizim bir hayalimizdi. Genç bir üniversite olmamıza rağmen bunu kendimize bir vizyon belirledik. Bu kapsamda '2023 yılına kadar ilk bin içinde nasıl oluruz' diye çalıştık. Bu başarıyı bu eğitim sezonunda beklemiyorduk, zayıf bir ihtimaldi. Yaptığımız çalışmalar bizi çok daha hızlı bir şekilde 2020'ye varmadan ilk bin içine soktu." diye konuştu.

- "En fazla uluslararası öğrenci çeken üniversiteyiz"

Polat, uluslararasılaşma vizyonunun çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de belki en çok uluslararası anlaşma, görüşme yapan biziz diye düşünüyorum. En fazla uluslararası öğrenci çeken üniversiteyiz. Yaklaşık 90 ülkeden öğrencimiz var. Bu da bizi prestij ve sıralamada yükseğe çekiyor." diye konuştu.

İlk bin içinde yer almanın, KBÜ'nün dünyada akredite olduğunu gösterdiğini belirten Polat, şunları kaydetti:

"Artık Karabük Üniversitesi dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasında görülüyor. Bu bizim uluslararası anlaşmalarda çok daha güçlü olmamızı sağlayacak. Bizim de amacımız buydu zaten. Dünya üniversitesi olma yolunda buraya girme zorunluluğu hissettik kendimizde. Bunu başardık. Karabük'ten daha 12 yaşındaki bir üniversitenin bunu başarması çok önemli. Türkiye için de YÖK için de çok önemli. YÖK'e çok teşekkür ediyorum destekleri için."

Şu anda 52 bin öğrencileri olduğunu ve gelecekte bu rakamın 10 binini yabancı, 10 binini de lisans üstü olacak şekilde planladıklarını aktaran Polat, ev ödevlerini iyi bildiklerini ve hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
Acar: “12 Eylül ülkenin karanlık çağıdır”Acar: “12 Eylül ülkenin karanlık çağıdır”
Beyin ölümü gerçekleşen kadın, 4 hastaya can olacak (2)Beyin ölümü gerçekleşen kadın, 4 hastaya can olacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Times Higher Education (THE) Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Panik anları! Alev alev yandı

Panik anları! Alev alev yandı

Son dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

Bakan Çavuşoğlu tek tek arayıp tebliğ etti! Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu

Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.