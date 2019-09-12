Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "The Times Higher Education (THE)" tarafından 2020 yılı için yayımlanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında ilk bin arasına girmelerinin onur verici olduğunu söyledi.

Polat, makamında düzenlediği basın toplantısında, dünyada birçok firma tarafından üniversite sıralamalarının yapıldığını ancak THE'nin en prestijlilerinden olduğunu belirtti.

THE'nin yaptığı sıralamada ilk binde yer almanın kendileri için onur verici olduğunu dile getiren Polat, "Bu bizim bir hayalimizdi. Genç bir üniversite olmamıza rağmen bunu kendimize bir vizyon belirledik. Bu kapsamda '2023 yılına kadar ilk bin içinde nasıl oluruz' diye çalıştık. Bu başarıyı bu eğitim sezonunda beklemiyorduk, zayıf bir ihtimaldi. Yaptığımız çalışmalar bizi çok daha hızlı bir şekilde 2020'ye varmadan ilk bin içine soktu." diye konuştu.

- "En fazla uluslararası öğrenci çeken üniversiteyiz"

Polat, uluslararasılaşma vizyonunun çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de belki en çok uluslararası anlaşma, görüşme yapan biziz diye düşünüyorum. En fazla uluslararası öğrenci çeken üniversiteyiz. Yaklaşık 90 ülkeden öğrencimiz var. Bu da bizi prestij ve sıralamada yükseğe çekiyor." diye konuştu.