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KBÜ, mühendislik ve teknoloji alanında ilk bine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

Times Higher Education’in (THE) 2020 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk bine giren Karabük Üniversitesi (KBÜ), mühendislik ve teknoloji alanında da "Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda ilk bine girmeyi başardı.Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan Times Higher Education, Eylül ayında duyurduğu dünyanın en iyi bin üniversitesi sıralamasının ardından bu kez de üniversiteleri genel mühendislik, elektrik-elektronik mühendisliği, mekanik-havacılık mühendisliği, inşaat mühendisliği ve kimya mühendisliği alanlarında derecelendirdi.Üniversiteler mühendislik ve teknoloji alanında 5 farklı kritere göre değerlendirildi; eğitim, öğrenme ortamı/araştırma/akademik yayın, atıf/uluslararası tanınırlık/endüstriyel gelir ve inovasyon.Listeye Türkiye’den 26 üniversite girdiTimes Higher Education tarafından yayımlanan mühendislik ve teknoloji alanında "Dünya Üniversiteleri Sıralaması" listesinde Karabük Üniversitesi’nin yanı sıra; Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer aldı.Karabük Üniversitesi, geçtiğimiz ay yayımlanan dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi sıralamasında Türkiye’den listeye girmeyi başaran 11 üniversite arasında yer almış, ayrıca Ankara ve İstanbul dışında listeye girmeyi başaran tek üniversite olmuştu.Dünyanın en iyi mühendislik ve teknoloji üniversiteleriDünyada mühendislik ve teknoloji alanında en iyi 10 üniversite sıralaması ise şöyle: 1.

KBÜ, mühendislik ve teknoloji alanında ilk bine girdi

Times Higher Education’in (THE) 2020 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk bine giren Karabük Üniversitesi (KBÜ), mühendislik ve teknoloji alanında da "Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda ilk bine girmeyi başardı.
Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan Times Higher Education, Eylül ayında duyurduğu dünyanın en iyi bin üniversitesi sıralamasının ardından bu kez de üniversiteleri genel mühendislik, elektrik-elektronik mühendisliği, mekanik-havacılık mühendisliği, inşaat mühendisliği ve kimya mühendisliği alanlarında derecelendirdi.
Üniversiteler mühendislik ve teknoloji alanında 5 farklı kritere göre değerlendirildi; eğitim, öğrenme ortamı/araştırma/akademik yayın, atıf/uluslararası tanınırlık/endüstriyel gelir ve inovasyon.

Listeye Türkiye’den 26 üniversite girdi
Times Higher Education tarafından yayımlanan mühendislik ve teknoloji alanında "Dünya Üniversiteleri Sıralaması" listesinde Karabük Üniversitesi’nin yanı sıra; Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer aldı.
Karabük Üniversitesi, geçtiğimiz ay yayımlanan dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi sıralamasında Türkiye’den listeye girmeyi başaran 11 üniversite arasında yer almış, ayrıca Ankara ve İstanbul dışında listeye girmeyi başaran tek üniversite olmuştu.

Dünyanın en iyi mühendislik ve teknoloji üniversiteleri
Dünyada mühendislik ve teknoloji alanında en iyi 10 üniversite sıralaması ise şöyle: 1. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, 2. Stanford Üniversitesi, 3. Cambridge Üniversitesi, 4. Harvard Üniversitesi, 5. Oxford Üniversitesi, 6. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, 7. Princeton Üniversitesi, 8. ETH Zürih Üniversitesi, 9. Kaliforniya Üniversitesi, 10. Georgia Teknoloji Enstitüsü.

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