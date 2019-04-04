KBÜ’de ‘4. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu’ başladı

Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) temellerinin atılması ve Karabük’ün kuruluşu etkinlikleri kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Türkiye’deki liman demiryolu ile karayolu ağının sanayi ile birlikte geliştirilmesi noktasında lojistik çalışmaların yapıldığını söyledi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ)’nde 3 Nisan Demir Çelik Fabrikaları’nın temellerinin atılması ve Karabük’ün kuruluşu etkinlikleri kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu başladı. Demir Çelik Enstitüsü Konferans Salonunda açılışı yapılan sempozyuma Karabük Valisi Sayın Fuat Gürel, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, kamu kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetli konuşmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 4. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu’nda protokol konuşmaları öncesinde Karabük Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu tarafından kısa bir müzik dinletisi sunuldu.

“KARDEMİR dünyada global oyuncu olma noktasına gelmiş olacak”

Sempozyumda konuşan KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan KARDEMİR’in 2002 yılından sonra Türkiye ve dünyadaki üretim artışından daha fazla artış yaptığını belirterek, “1995 yılında dünya, 750 milyon ton ham çelik üretirken, Türkiye 12 milyon ton, KARDEMİR ise 600 bin ton seviyesinde ham çelik üretti. Sonra 2002’ye geldik. Dünya demir çelik sektörüne Çin etkisinin çıktığının, Çin’in altın yılının olduğu zamanlardı. Dünya 900 milyon tona kadar demir çelik üretirken, Türkiye 17 milyon tonlara geldi. KARDEMİR yine 600 bin ton da kaldı. Aradan geçen 16 yıl sonra geçen yıl 2018 yılında dünyada 1 milyar 800 milyon ton demir çelik üretildi. Türkiye 37 milyon 500 bin tona çıktı. KARDEMİR ise 2 milyon 400 bin tona çıktı. Aslında KARDEMİR 2002’den sonra Türkiye’nin ve dünyanın üretimlerinin artışından daha fazla artış yaptı. Bu yıl ise ilk defa inşallah 2 milyon 500 bin milyon ton üzerine çıkacağız. Hedefimiz o. 3 aylık verilerde bunu gösteriyor ama yetmez. Nihai hedefimiz, temelini attığımız yatırımlarla beraber önce 2 milyon 900 bin milyon tona çıkmak, 2021’in başında da 3 milyon 500 bin tona çıkmak. Böylece dünyada 2 milyon ton ve üzeri ölçekte artık KARDEMİR dünyada global oyuncu olma noktasına gelmiş olacak” dedi.

Soykan, 2016 yılında devreye alınan Çubuk Kangal Tesislerinde özellikle savunma sanayi, otomotiv, makine imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek vasıflı çeliklerin üretimi için ciddi çalışmaları olduklarını kaydetti.

“Üniversitenin çalışma mantığı ile sanayinin çalışma mantığını bir araya getireceğiz”

“Geçmişte üniversitelerde hocalık yapmış bir sanayi temsilcisi olarak ifade etmek isterim ki, daha iyi bir işbirliği için ülkemizde eksik olan arayüzlere (interface) ihtiyacımız var” diyen Soykan, “Yani araştırma enstitüsü olabilir, teknik eğitim merkezi olabilir. Adını ne koyarsanız koyun. Bir yapılanma lazım bu üniversitenin çalışma mantığı ile sanayinin çalışma mantığını bir araya getireceğiz. Onları birbirine yaklaştıracak mekanizmalar kurmanız lazım. Onları profesyonel kadrolara emanet etmeniz lazım. Dolayısı ile şirket gibi yönetmek lazım oraları” ifadelerine yer verdi.

KARDEMİR’in 82 yıl önce ilk üretimini yapan kuruluş olarak Türk Sanayi’nde ve demir çelik sektöründe özel bir öneme sahip olduğunu söyleyen, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Başlangıç yıllarındaki çelik üretimine ve çelik üretimine yönelik insan gücü yerlileştirilmesi, yetiştirilmesi konusundaki büyük hizmetleri zamanla kapsamaya başlayan ve süreç içerisinde devleti her yıl 10 milyon dolar zarar yüklediği için 1990’lı yıllarda ciddi bir şekilde kapatılması düşünülen KARDEMİR bugün geldiğimiz noktada o zor günleri geride bırakmış. 600 bin tonluk olan yıllık üretimini bugün 3 milyon tonu hedefleyen bir kurum haline gelmiştir. Bu hedefe ulaşmak için geçtiğimiz yıllarda 2 milyar doların üzerinde yatırım yapmış bir kuruluş olarak geleceğimizi aydınlatmaktadır” dedi.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, KARDEMİR’in 500 sanayi kuruluşunun arasından 24. büyük kuruluş durumuna gelme başarısını gösterdiğini ve daha da ilerisini hedefleyen bir konuma ulaştığını kaydederek, “KARDEMİR’İN gelişmesinde en önemli katkılardan biri de 10 yıllar boyunca bekleyen ve şuanda bitirilme aşamasına gelen Filyos Limanının gecikmeksizin bitirilmesi olduğunu düşünüyoruz. Bu limanın devriyeye alınması ile KARDEMİR’in girdi maliyetlerinin önemli ölçüde düşeceğini ve rekabet gücünün artacağının idraki içindeyiz. Ancak bu açıdan Filyos Limanının süresi içerisinde bitirilmesine özel bir önem atfediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin lojistik haritasını Ulaştırma Bakanlığı ile beraber yapıyoruz”

“17 Nisanda Türkiye’nin lojistik haritasını Ulaştırma Bakanlığı ile beraber yapıyoruz” diyen Büyükdede, şunları söyledi: “Yaptığımız çalışmalarda da Türkiye’deki liman demiryolu ve karayolu ağını sanayi ile birlikte nasıl geliştirilmesi noktasında bir lojistik stratejik çalışması devam ediyor. Devam eden lojistik çalışmamızın bir parçası da KARDEMİR ve bu bölgedeki sanayilerle limanın nasıl bağlanacağı. Zonguldak’ın, ERDEMİR’in bağlanış şekli. Bu bölgenin demir çelik endüstrisinin merkezi haline gelmesini sağlayacak bir altyapıyı koordine etmeye çalışıyoruz. Onun için de bizim sizlerden gelecek talep yoğunluğunu bilmemiz ve o talebe göre de oraları planlamamız gerek. Orası şuanda bir endüstri bölgesi oluyor. Endüstri bölge statüsü özel bir statü ve araziler 49 yıllığına bedelsiz tahsis yapılıyor. Böyle bir dönemi geçireceğiz orada”

Karabük’teki Organize Sanayi Bölgelerinin sür’atle hayata geçirilip KARDEMİR ile birlikte bölgenin istihdam kapasitesinin arttırma yönünde fonksiyon icra eder bir duruma gelmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Büyükdede “Bu konu ile ilgili bakanlık olarak faaliyetlerimiz devam ediyor. Karabük OSB genişleme çalışmaları kapsamında altyapı projelerinin hazırlanması da şuanda devam etmektedir. Eskipazar metal ve metal ürünleri ihtisas OSB’nin bakanlığımızca imar planları 6 Mart 2019 tarihinde onaylanmış ve süreç şuanda devam ediyor. Yenice Mobilya ve Orman Ürünleri OSB başvurusuna da eskiden 2017 yılında ilgili taraflardan bakanlığımıza bildirilmiş. Sizlerden başvuruların ve eksikliklerin tamamlanmasını bekler durumdayız. Ayrıca KARDEMİR özel endüstri bölgesi başvurusunu değerlendiriyoruz. KARDEMİR’in son yıllarda raylarla birlikte diğer sanayi kuruluşlarının da ihtiyaç duyduğu kaliteli demir çelik konusunda elde ettiği başarıyı önümüzdeki aylar da demir yolu tekeri ve aks üretimi ile taçlandıracağını biliyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Söz konusu ürünler sadece KARDEMİR’e değil Türk ekonomisine ve yüksek katma değerli ürün üretme ve bu ürünlerin net döviz girişi konusunda büyük avantajlar sağlayacak şekilde ihraç etme imkanı vereceğini değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından 4. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu davetli konuşmacıların sunumları ile devam etti.