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KBÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

15.06.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KBÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyum'daki törene, Çad Yüksek Öğrenim, Bilimsel Araştırma ve Yenilikler Bakanı Dr. Ali Weidou, Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, N’Djamena Üniversite Başkanı Prof. Dr. Mahamat Salah Daoussa, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, protokol üyeleri, öğrenciler ile öğrenci yakınları katıldı.

Gürel, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere bazı öğütlerde bulundu.

Vergili ise Karabük'ün her yönüyle mükemmel bir şehir olduğunu, burayı öğrencilerin çok sevdiğini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Polat da üniversite hakkında bilgiler verdi, yaklaşık 50 bin öğrenciye sahip olduklarını ve Türkiye'de en çok uluslararası öğrencinin üniversitelerinde bulunduğunu kaydetti.

Törende, dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından verildi.

Daha sonra öğrenciler birlikte keplerini havaya fırlattı, müzik eşliğinde eğlendi.

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