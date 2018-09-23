KDC askerleri ile Ugandalı ayrılıkçılar arasında çatışma: 18 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) askerleri ile Ugandalı ayrılıkçılardan oluşan silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 14 sivil ve 4 askerin öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde, Kongolu askerler ile Müttefik Demokratik Güçler'e (ADF) bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.
Çatışmalarda 14 sivil ile 4 Kongolu asker hayatını kaybetti.
Beni Belediye Başkanı Nyonyi Masumbuko Bwanakawa, basına yaptığı açıklamada, çatışmaların kente 1 kilometre mesafedeki Kasanga askeri kampında olduğunu, kamp yakınındaki sivil halkın can güvenliği korkusuyla bölgeden uzaklaştığını söyledi.
1990'lı yıllarda kurulan ADF, Kongo ve Uganda devletleri ile Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.
İnsani yardım kuruluşları verilerine göre, Uganda'da 1986'dan bu yana iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı kurulan ADF yüzünden binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
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