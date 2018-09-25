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KDC askerleri ile Ugandalı ayrılıkçılar arasındaki çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:33 | Son Güncelleme

Beni kentinde cumartesi çıkan çatışmayla ilgili bulunan yeni cesetlerle ölü sayısı 24'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) askerleri ile Ugandalı ayrılıkçılardan oluşan silahlı gruplar arasında cumartesi çıkan çatışmada ölü sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde Uganda merkezli ayrılıkçı Müttefik Demokratik Güçler'e (ADF) bağlı silahlı gruplar ile KDC askerleri arasında cumartesi çıkan ve 6 saat süren çatışmayla ilgili yeni cesetler bulundu.

Kentteki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, 6 sivilin daha cesedinin bulunduğunu, böylece çatışmalarda toplam 20 sivil ve 4 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi. ADF'nin ayrıca 25 sivili yaraladığını, 4 eve zarar verdiğini açıklayan STK temsilcileri, yetkililerden duruma acilen müdahale etmelerini istedi.

Olayla ilgili pazar günü yapılan açıklamada, çatışmada 14 sivil ve 4 askerin öldüğü belirtilmişti.

Diğer yandan Oicha kentinden Nicolas Kambale, örgütün dün gece Oicha kentinde bir askeri noktaya ve sivillere saldırdığını aktardı. Kambale, saldırıda 1 sivilin öldüğünü, çok sayıda çocuğun da kaçırıldığını dile getirdi.

İnsani yardım kuruluşları verilerine göre, Uganda'da 1986'dan bu yana iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı 1990'lı yıllarda kurulan ADF'nin saldırılarında 1000'den fazla insan yaşamını yitirdi.

1995'ten bu yana KDC'nin doğusuna yerleşen ADF, Kongo Demokratik Cumhuriyet ve Uganda devletleri ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Geçen aralıkta Beni'de bulunan BM üssüne saldıran örgüt, 15 barış gücü askerini öldürmüş, 40'ını yaralamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beni çatışma Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ugandalı ayrılıkçılar

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