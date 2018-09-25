KDC askerleri ile Ugandalı ayrılıkçılar arasındaki çatışma

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) askerleri ile Ugandalı ayrılıkçılardan oluşan silahlı gruplar arasında cumartesi çıkan çatışmada ölü sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde Uganda merkezli ayrılıkçı Müttefik Demokratik Güçler'e (ADF) bağlı silahlı gruplar ile KDC askerleri arasında cumartesi çıkan ve 6 saat süren çatışmayla ilgili yeni cesetler bulundu.

Kentteki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, 6 sivilin daha cesedinin bulunduğunu, böylece çatışmalarda toplam 20 sivil ve 4 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi. ADF'nin ayrıca 25 sivili yaraladığını, 4 eve zarar verdiğini açıklayan STK temsilcileri, yetkililerden duruma acilen müdahale etmelerini istedi.

Olayla ilgili pazar günü yapılan açıklamada, çatışmada 14 sivil ve 4 askerin öldüğü belirtilmişti.

Diğer yandan Oicha kentinden Nicolas Kambale, örgütün dün gece Oicha kentinde bir askeri noktaya ve sivillere saldırdığını aktardı. Kambale, saldırıda 1 sivilin öldüğünü, çok sayıda çocuğun da kaçırıldığını dile getirdi.