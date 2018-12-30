HABER

KDC'de 2 yıldır ertelenen seçimler düzenleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 16:48 | Son Güncelleme

Halk, 2 yıldır ertelenen cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimler için oy kullanıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halk 2 yıldır ertelenen cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti.

Sandıklar saat 6.00'da açılırken, şiddetli yağış nedeniyle başkent Kinşasa'da katılımın az olduğu belirtildi.

KDC'de yaklaşık 39 milyon seçmen, cumhurbaşkanını, milletvekillerini ve yerel meclis üyelerini belirleyecek.

Seçimde, 21 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, iktidarın cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Ramazani Shadary ve muhalif aday Martin Fayulu, aynı merkezde oy kullandı.

Kabila, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlardan oy kullanmalarını istedi.

Muhalif aday Fayulu da "Bugün insanların mutsuzluğuna ve Kabila'nın diktatörlüğüne son vereceğiz." ifadesini kullandı.

KDC'de, 2016 sonuna kadar düzenlenmesi beklenen yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimleri, güvenlik ve mali sorunlar gerekçesiyle ertelenmişti. Muhalefet, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten ve anayasa gereği bir daha aday olamayacak Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'yı, seçimi erteleyerek iktidarda kalmaya çalışmakla suçluyordu.

Seçim Komisyonu, 23 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimi, başkentteki ofisinde çıkan yangında seçimde Kinşasa'da kullanılacak materyallerin yüzde 80'inin yandığı gerekçesiyle 30 Aralık'a ertelemişti.

Ülkenin doğusundaki Beni ve Butembo kentleri ile batıda Yumbi kentinde ise seçimler Ebola salgını ve güvenlik eksikliği gerekçesiyle Mart 2019'a ertelendi.

PARTNER"Onur’un zekâsına âşık oldum""Onur’un zekâsına âşık oldum"
Sivas'ta Alperen Ocakları'ndan 'Doğu Türkistan' yürüyüşüSivas'ta Alperen Ocakları'ndan 'Doğu Türkistan' yürüyüşü
Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti seçim

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Putin'den Türkiye mesajı

Putin'den Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Kayak merkezinde telesiyej arızası! Onlarca kişi 2.5 saat mahsur kaldı

Kayak merkezinde büyük panik! Onlarca kişi mahsur kaldı

Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.