HABER

KDC'de 42 günlük bebek Ebolayı yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 20:05 | Son Güncelleme

Ebola virüsü kapan 42 günlük bebek, 30 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde 42 günlük bir bebek Ebolayı yendi.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, 12 günlük bir kız çocuğu ve koma halindeki annesi Ebola şüphesiyle 11 Nisan'da Katwa Ebola Tedavi Merkezine (ETM) getirildi. Burada Ebola teşhisi konulan anne ve bebeği tedavi altına alındı.

Adının Daniella olduğu öğrenilen minik kız 1 ay sonra sağlığına kavuşsa da annesi hastaneye yatırıldığı günün ertesinde hayatını kaybetti.

Bakanlık bebeğin, teşhis ve tedavisinin erken yapılması ile virüse bağışıklık kazanmış sağlık çalışanlarının yoğun mesaisi sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Eyaletin Beni kentinde aralık ayında 6 günlükken Ebola teşhisi konularak tedavi altına alınan Benedicte adındaki bebek 5 hafta süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Öte yandan, temmuz ayında Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 680 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 592'sinin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 29 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 450 kişi ise iyileşti. Ebola merkezlerinde 113 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakaları dolayısıyla 88 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 114 bin 67 kişi aşılanmıştı.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
İzmir'de, Soma eylemiİzmir'de, Soma eylemi
Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulunduAyvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek ebola Katwa KDC virüs

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

Trump'tan Çin'e gözdağı

Trump'tan Çin'e gözdağı

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Sesiyle herkesi büyüledi! Şimdiden favori aday oldu

Sesiyle herkesi büyüledi! Şimdiden favori aday oldu

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.