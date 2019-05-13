KDC'de 42 günlük bebek Ebolayı yendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde 42 günlük bir bebek Ebolayı yendi.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, 12 günlük bir kız çocuğu ve koma halindeki annesi Ebola şüphesiyle 11 Nisan'da Katwa Ebola Tedavi Merkezine (ETM) getirildi. Burada Ebola teşhisi konulan anne ve bebeği tedavi altına alındı.

Adının Daniella olduğu öğrenilen minik kız 1 ay sonra sağlığına kavuşsa da annesi hastaneye yatırıldığı günün ertesinde hayatını kaybetti.

Bakanlık bebeğin, teşhis ve tedavisinin erken yapılması ile virüse bağışıklık kazanmış sağlık çalışanlarının yoğun mesaisi sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Eyaletin Beni kentinde aralık ayında 6 günlükken Ebola teşhisi konularak tedavi altına alınan Benedicte adındaki bebek 5 hafta süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Öte yandan, temmuz ayında Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 680 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 592'sinin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 29 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 450 kişi ise iyileşti. Ebola merkezlerinde 113 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakaları dolayısıyla 88 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 114 bin 67 kişi aşılanmıştı.

