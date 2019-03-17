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KDC'de altın madenine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 23:09 | Son Güncelleme

Mai-Mai silahlı grubunun düzenlediği saldırıda ikisi Çinli, biri Kongolu üç kişi yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda bir altın madenine Mai-Mai silahlı grubunun düzenlediği saldırıda üç kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Mambasa bölgesinde Kimia Madencilik şirketinin işlettiği madene Mai-Mail silahlı grubu saldırdı. Saldırganlar, önce madenin güvenlik görevlileriyle çatıştı, ardından madende görev yapan ikisi Çinli, biri KDC'li üç kişi öldürdü.

Saldırganlar, madenden yüklü miktarda altın ve para alarak olay yerinden kaçtı.

KDC'nin doğusu, yaklaşık 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
KDC maden saldırı

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