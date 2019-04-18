KDC'de batan tekne

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kivu Gölü'nde, önceki gün 160'tan fazla yolcusuyla batan teknenin 114 yolcusunun halen bulunamadığı ve ülkede 1 gün ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlerde, Kivu Gölü'nde pazartesi akşam saatlerinde batan teknenin 114 yolcusunun hala kayıp olduğu belirtildi. Gölde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 13 kişinin cesedine ulaşılırken, 37 yolcu kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ailelere başsağlığı dilemek için Güney Kivu eyaletinde teknenin battığı Kalehe bölgesini ziyaret etti.

Tshisekedi, burada yaptığı konuşmada, kazada hayatını kaybedenler ve halen bulunamayanlar anısına cuma günü tüm ülkede 1 günlük ulusal yas ilan ettiğini belirtti.

Teknelerin güvenlik koşullarını iyileştireceklerini ve her yolcu için can simidi olmadan yola çıkmalarına izin verilmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tshisekedi, kısa süre içerisinde büyük teknelerin yanaşması için gölde 4 rıhtım inşa edeceklerini söyledi.

Ekvatoral iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlara ve çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor. Halk, ulaşım için Kongo Havzası'nı çevreleyen nehirleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü kazalara neden oluyor.

