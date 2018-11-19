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KDC'de cenaze töreninde cinayet: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

KDC'de cenaze töreninde cinayet: 5 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) orta bölgesindeki Kasai'de düzenlenen cenaze töreninde bir askerin açtığı ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan habere göre, ülkenin Kasai bölgesindeki Tshikapa şehrinde yapılan cenaze töreninde bir asker, toplanan kalabalığa ateş açtı.

Olayda 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre de cenaze töreni devam ederken bir asker, toplanan kalabalığa ateş açarak 2 kişiyi öldürdü ve çok sayıda kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan ve aralarında bir askerin de bulunduğu yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.

Askerin neden ateş açtığı henüz bilinmiyor. Olaydan sonra ölenlerin yakınlarının intikam almaya çalıştığı, saldırganın tutuklandığı belirtildi.

Kasai yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Askerlerin daha önce Kasai bölgesinde bir kabile reisinin öldürülmesi sonucu 2016-2017 yıllarında şiddet olayları yaşanmıştı. Olaylarda aralarında 2 Birleşmiş Milletler (BM) uzmanın da olduğu 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
asker Kasai bölgesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC)

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