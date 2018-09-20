KDC'de cumhurbaşkanı aday listesi kesinleşti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI) aralık ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adayların kesin listesini yayımladı.
CENI, 23 Aralık'ta yapılacak seçimde 21 adayın yarışacağını açıkladı.
Komisyona 25 kişi adaylık başvurusunda bulunurken, kesin listeye muhalefetten sadece 4 aday girebildi.
Muhalefetin çatı adayı çıkarabileceği değerlendiriliyor. Geçen haftalarda Kinşasa, Brüksel ve Johannesburg'da konuyla ilgili görüşmeler yapan muhalifler henüz bir karara varamadı.
CENI Başkanı Corneille Nangaa, yaptığı açıklamada, listelerin açıklanmasıyla seçimlerin önünde bir engel kalmadığını belirtti. Nangaa, taraflara seçim sürecine saygı duymaları çağrısında bulundu.
KDC'nin eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jean Pierre Bemba, Adolphe Muzito gibi muhalefetin güçlü isimleri Anayasa Mahkemesi tarafından yarış dışı bırakılmıştı. Bir diğer önde gelen muhalif Moses Katumbi ise başvuruda bulunmamıştı.
Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!
KKTC'nin Girne kentinde lüks otelde yangın endişe yarattı
Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz! Katil zanlısı yakalandı
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum