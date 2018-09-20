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KDC'de cumhurbaşkanı aday listesi kesinleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 04:59 | Son Güncelleme

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun açıkladığı 21 kişilik listede, muhalefetten 4 isim bulunuyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI) aralık ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adayların kesin listesini yayımladı.

CENI, 23 Aralık'ta yapılacak seçimde 21 adayın yarışacağını açıkladı.

Komisyona 25 kişi adaylık başvurusunda bulunurken, kesin listeye muhalefetten sadece 4 aday girebildi.

Muhalefetin çatı adayı çıkarabileceği değerlendiriliyor. Geçen haftalarda Kinşasa, Brüksel ve Johannesburg'da konuyla ilgili görüşmeler yapan muhalifler henüz bir karara varamadı.

CENI Başkanı Corneille Nangaa, yaptığı açıklamada, listelerin açıklanmasıyla seçimlerin önünde bir engel kalmadığını belirtti. Nangaa, taraflara seçim sürecine saygı duymaları çağrısında bulundu.

KDC'nin eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jean Pierre Bemba, Adolphe Muzito gibi muhalefetin güçlü isimleri Anayasa Mahkemesi tarafından yarış dışı bırakılmıştı. Bir diğer önde gelen muhalif Moses Katumbi ise başvuruda bulunmamıştı.

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