KDC'de cumhurbaşkanı seçimini Tshisekedi'nin kazandığı kesinleşti

Komisyon, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı olan Fayulu'nun oyların yüzde 35,2'sini, iktidar koalisyonunun adayı Emmanuel Ramazani Shadary'nin ise yüzde 23,8'ini aldığını açıklamıştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimini ana muhalefet partisi Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliği'nin (UDPS) Genel Başkanı Felix Tshisekedi'nin kazandığını teyit etti.

Komisyonun verilerine göre, genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın partisi meclisteki 500 sandalyeden en az 350'sini kazandı.

Seçimlerde 40 bin gözlemcisi olduğunu ileri süren Vatikan'a bağlı Katolik Kilisesi ise kendi verilerine göre Fayulu'nun yüzde 61 oy alarak seçimi kazandığını ileri sürmüştü.

KDC hükümeti, Afrika Birliği'nin ön seçim sonuçlarında ciddi şüpheler olduğu gerekçesiyle kesin seçim sonuçlarının ilanının ertelenmesi talebini reddetmişti.

