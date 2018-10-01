KDC'de Ebola ölümleri devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 159'a çıkarken bu kişilerden 127'sinin Ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.
Söz konusu 127 kişiden 6'sının daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 72'ye ulaştı. Virüsü kaptıktan sonra iyileşen kişi sayısı ise 45'e çıktı. 10 kişinin tedavisi sürüyor.
Bu arada, 159 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 32 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere otopsi yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm sebebi tespit edilemiyor.
- Uganda sınırında Ebola korkusu
Öte yandan, Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde ebola kurbanlarının cenaze törenine katılıp burada Ebola virüsü kapan 32 yaşındaki bir kadın aşı olmayı reddedip Uganda sınırındaki Tshomia kentine kaçmıştı. Hastalığı ağırlaşan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ardından aynı kentte bu virüsten ikinci bir ölüm olması, salgının Uganda'ya sıçrayabileceği endişesine yol açmıştı.
Ülkede Ebola virüsünün görüldüğü bölgelerde 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya ile yaklaşık 13 bin kişiye aşı yapıldı.
Bir önceki Ebola salgını ise KDC'nin Ekvator eyaletinde görülmüştü.
KDC'de 1976 yılında ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.
Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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