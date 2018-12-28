HABER

KDC'de ebola şüphelileri firar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 04:10 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde seçimlerin ertelenmesini protesto eden göstericilerin hasta nakil merkezine saldırması üzerine merkezde ebola testi sonuçları beklenen 21 hasta kaçtı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bir hasta nakil merkezinde ebola testi sonuçları beklenen 21 kişinin kaçtığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ebola salgınının görüldüğü Beni eyaletinde seçimlerin Mart 2019'a ertelenmesini protesto eden gösteriler hasta nakil merkezine saldırdı.

Göstericilerin merkeze zarar vermesi üzerine merkezde bulunan ve ebola testi sonuçlarını bekleyen 24 ebola şüphelisinden durumu ağır olan 3'ü ebola tedavi merkezine gönderildi. Diğer 21 kişi olaylar sırasında hastaneden kaçtı.

Salgın İzleme Direktörlüğü Müdürü Doktor Aaron Aruna, test sonuçları beklenen 21 kişinin ebola hastalığının tüm belirtilerini gösterdiklerini ancak emin olmak için test sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Ebola şüphelilerinin toplum için tehlike oluşturduğunu ifade eden Aruna, hastaları arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Ülkenin doğusunda, temmuz ayı sonunda Beni eyaletinde patlak verip Ituri eyaletine yayılan ebola salgınında şu ana kadar 309 kişi yaşamını yitirdi. Verilere göre ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 kanamalı ateşten ölüm vakası daha bulunuyor.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Kazı yapan iş makinesi doğalgaz borusu patladıKazı yapan iş makinesi doğalgaz borusu patladı
Ambulans uçak, Muhammed bebek için havalandıAmbulans uçak, Muhammed bebek için havalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebola şüphelisi kaçtı KDC

En Çok Okunan Haberler

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Yunanistan'dan skandal karar! Yeni kriz kapıda: Türkiye, ABD ve İngiltere...

Yunanistan'dan skandal karar! Yeni kriz kapıda: Türkiye, ABD ve İngiltere...

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar ve tipi Tendürek'te geçit vermiyor

Kar ve tipi Tendürek'te geçit vermiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu!

Havalimanının taşınma tarihi belli oldu!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.