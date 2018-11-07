KDC'de eboladan 3 ayda 154 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında 154 kişi hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan, ardından Ituri eyaletine yayılan salgında 305 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 270'inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Son 3 ayda salgında 154 kişi yaşamını yitirirken, virüsü kapanlardan 88'i iyileşti.

Ayrıca, 305 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölümlü vaka daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitirenler otopsi yapılmadan defnedildiği için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Diğer yandan, salgının Ituri eyaletinde, silahlı Mai-Mai grubunun kontrolündeki bir köye de yayıldığı, sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmak için köy liderleriyle müzakere ettiği öğrenildi.

Öte yandan, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 26 bin 724 kişiye aşı yapıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

