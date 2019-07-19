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KDC'de Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 705'e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

Afrika Birliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınına ilişkin son rakamları paylaştı

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Başkanı John Nkengasong, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 705'e çıktığını açıkladı.

Başkent Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Nkengasong, ülkede şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 Ebola vakası tespit edildiğini, ölenlerin sayısınınsa bin 705'e ulaştığını belirtti.

KDC'nin 9 ülkeye sınırı olması nedeniyle salgının büyük risk taşıdığına dikkati çeken Nkengasong, hastalığın Goma şehrine yayılmasına ilişkin, "Ebola ilk defa böylesine büyük bir şehre yayıldı." ifadesini kullandı.

Africa CDC olarak KDC'de yüzlerce sağlık görevlisini eğittiklerini ve 41 kamu sağlığı uzmanını ülkeye yerleştirdiklerini belirten Nkengasong, KDC salgınının Ebola tarihindeki ikinci büyük salgın olduğunu hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çarşamba günü, Ebola salgınının Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'ya sıçraması üzerine küresel acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. Salgına, Ebola Nehri yakınlarında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği ebola KDC

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