Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, geçen ayki cumhurbaşkanı seçiminde yarışan muhalif adaylardan Martin Fayulu, Anayasa Mahkemesinin de onayladığı sonuçları reddederek ülkenin "meşru seçilmiş cumhurbaşkanı" olduğunu iddia etti.

Fayulu, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, Seçim Komisyonunun açıkladığı "sahte" sonuçları onaylayarak Felix Tshisekedi'yi cumhurbaşkanı ilan etmesinin anayasal bir darbe olduğunu savundu.

"Seçimlerde yüzde 60 oy aldığım herkes tarafından biliniyor." ifadesini kullanan Fayulu, KDC'nin meşru seçilmiş cumhurbaşkanının kendisi olduğunu ileri sürdü.

Fayulu, halkı Anayasa Mahkemesini protesto etmeye çağırdı.

- 20 günlük internet erişim engeli sona erdi

Diğer yandan, ülkede internete 31 Aralık'tan bu yana uygulanan erişim engelinin kaldırıldığı belirtildi.

KDC'de faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketleri, Anayasa Mahkemesinin açıklamasından birkaç saat önce müşterilerine internet hizmeti vermeye başladı.

Hükümet, güvenlik nedenlerini gerekçe göstererek hizmet sağlayıcı firmalardan internet ile ilgili faaliyetlerini yerine getirmemelerini istemişti.