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KDC'de Fayulu'dan "seçilmiş cumhurbaşkanı benim" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 18:18 | Son Güncelleme

Muhalif adaylardan Martin Fayulu, Anayasa Mahkemesinin onayladığı cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını reddederek Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin "meşru seçilmiş cumhurbaşkanı" olduğunu ileri sürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, geçen ayki cumhurbaşkanı seçiminde yarışan muhalif adaylardan Martin Fayulu, Anayasa Mahkemesinin de onayladığı sonuçları reddederek ülkenin "meşru seçilmiş cumhurbaşkanı" olduğunu iddia etti.

Fayulu, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, Seçim Komisyonunun açıkladığı "sahte" sonuçları onaylayarak Felix Tshisekedi'yi cumhurbaşkanı ilan etmesinin anayasal bir darbe olduğunu savundu.

"Seçimlerde yüzde 60 oy aldığım herkes tarafından biliniyor." ifadesini kullanan Fayulu, KDC'nin meşru seçilmiş cumhurbaşkanının kendisi olduğunu ileri sürdü.

Fayulu, halkı Anayasa Mahkemesini protesto etmeye çağırdı.

- 20 günlük internet erişim engeli sona erdi

Diğer yandan, ülkede internete 31 Aralık'tan bu yana uygulanan erişim engelinin kaldırıldığı belirtildi.

KDC'de faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketleri, Anayasa Mahkemesinin açıklamasından birkaç saat önce müşterilerine internet hizmeti vermeye başladı.

Hükümet, güvenlik nedenlerini gerekçe göstererek hizmet sağlayıcı firmalardan internet ile ilgili faaliyetlerini yerine getirmemelerini istemişti.

KDC'de iki yıldır ertelenen cumhurbaşkanı seçimleri 30 Aralık 2018'de yapılmıştı. Aynı gün genel seçimler de düzenlenmişti.

Seçim Komisyonu, Tshisekedi'nin, oyların yüzde 38,57'sini alarak seçimin galibi olduğunu duyurmuştu. Komisyon, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı olan Fayulu'nun oyların yüzde 35,2'sini, iktidar koalisyonunun adayı Emmanuel Ramazani Shadary'nin ise yüzde 23,8'ini aldığını açıklamıştı.

Komisyonun verilerine göre, genel seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın partisi meclisteki 500 sandalyeden en az 350'sini kazandı.

Seçimlerde 40 bin gözlemcisi olduğunu ileri süren Vatikan'a bağlı Katolik Kilisesi ise verilerine göre Fayulu'nun yüzde 61 oy alarak seçimi kazandığını ileri sürmüştü.

Anayasa Mahkemesi, dün gece, 10 Ocak'ta Seçim Komisyonu tarafından açıklanan seçim sonuçlarının geçerli olduğuna hükmederek cumhurbaşkanı seçimini ana muhalefet partisi Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliğinin (UDPS) Genel Başkanı Felix Tshisekedi'nin kazandığını teyit etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Martin Fayulu

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