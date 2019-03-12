"KDC'de insanlığa karşı suçlar işlenmiş olabilir"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısında iki etnik grup arasında, yüzlerce kişinin öldüğü çatışmaların insanlığa karşı suçlar kapsamında olabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 16 Ocak'ta yayımladıkları ve ülkenin batısında iki etnik grup arasında çıkan çatışmalarda 3 günde en az 890 kişinin öldüğü bildirilen raporun ardından soruşturma başlattıklarını söyledi.

Sözcü Shamdasani, OHCHR soruşturma heyetinin KDC'nin batısındaki Mai-Ndombe eyaletinin Yumbi bölgesinde 2 köyde 16-18 Aralık'ta Banunu ve Batende kabileleri arasında çatışmalarda 535 kadın, çocuk ve erkeğin öldüğünü tespit ettiğini söyledi.

Ölü sayısının çok fazla olmasından endişe duyduklarını ifade eden Shamdasani, çoğu ev, kilise, okul ve sağlık kuruluşlarından oluşan bin binanın da tahrip edildiğini veya yağmalandığını aktardı.

Shamdasani, kabile şeflerinin yönlendirmesiyle iki kabile arasında 4 bölgede meydana gelen çatışmalarda insanlığa karşı suçlar işlenmiş olabileceği uyarısını yaptı.

Ayrıca, iki kabile arasındaki çatışmaların "misilleme" gerekçesiyle yeniden alevlenebileceğine dikkat çekildi.

Aralık ayında meydana gelen çatışmaların, Banunu kabilesi mensuplarının, Batende topraklarındaki gömülü şeflerinin kalıntılarını almak istemesi üzerine çıktığı belirtilmişti.

Ordu birliklerinin bölgeye sevk edilmesinin ardından çatışmaların sonlandığı bildirilmişti.

