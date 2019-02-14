KDC'de kızamık salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusunda görülen kızamık salgınında yılbaşından bu yana 137 çocuk hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Lualaba ve Lomami bölgelerinde kızamık salgını devam ediyor.

Yılbaşından bu yana salgın nedeniyle 7 bin 175 kızamık vakası tespit edildi, 137 çocuk ise yaşamını yitirdi.

Ölenlerin çoğunun 5 yaş altı çocuklar olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, bölgedeki salgını, aşı eksikliği ve yetersiz beslenmeye bağlıyor.

