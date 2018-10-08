KDC'de koltan maden bölgesine saldırı: 20 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Rubaya maden bölgesine, kimliği belirsiz kişilerin sivillere yönelik saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, koltan cevherinin çıkarıldığı maden bölgesine baskın düzenleyen bir grup, ellerindeki satır ve silahlarla burada yaşayan sivillere saldırdı.
Saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.
Masisi Bölgesi Gençlik Komitesi Başkanı Augustin Munwanziza basına yaptığı açıklamada, saldırının aniden yapıldığını belirterek, "Saldırı, insanlar evine döndükleri sırada gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenmeyen bir grup ellerindeki satır ve silahlarla saldırdı. Herkes panik içindeydi, orda bulunan birkaç güvenlik görevlisi bile aniden gerçekleşen bu saldırıya müdahale edemedi." diye konuştu.
Munwanziza, saldırganlar uzaklaştıktan sonra güvenlik güçlerinin bölgeye ulaştığını ifade etti.
Yetkili makamlar, saldırının bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü ele geçirmek isteyen ve Hutulardan oluşan Mai-Mai silahlı grubunun mensupları tarafından işlendiğini iddia etti.
Yakın zamanda çatışmalara sebep olduğu gerekçesiyle kısa süreliğine kapatılan maden sahası birkaç gün önce yeniden işletmeye açılmıştı.
- "Kanlı maden"
Kırmızı rengi nedeniyle "kanlı maden" olarak bilinen koltan, niyobyum ve tantal içeren maden cevherinin Afrika'daki adı olarak biliniyor.
Dünyada en çok KDC'nin doğusunda bulunan koftan, radyo ve pil başta olmak üzere daha çok elektronik malzemelerin yapımında kullanılıyor.
Bölgede, bu kıymetli madene hakim olmak isteyen milis güçlerle ordu mensupları arasında 20 yıldır sık sık çatışma çıkıyor.
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