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KDC'de muhalefetin "çatı aday" formülü çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 04:18 | Son Güncelleme

Muhalif lider Felix Tshisekedi'den saatler sonra diğer muhalif lider Vital Kamerhe de partisinden gelen tepkiler üzerine dün Cenevre'de muhalif parti lideriyle karar aldıkları çatı aday uzlaşısından vazgeçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 7 muhalif partinin liderlerinin 23 Aralık'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde çatı adayı destekleme kararları 24 saat geçmeden bozuldu.

Yerel basındaki haberlere göre, Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliği (UDPS) lideri Felix Tshisekedi'den sonra Kongo Halkları Birliği (UNC) lideri Vital Kamerhe de partisinin tepkisi üzerine çatı adayı olarak tecrübeli milletvekili Martin Fayulu'yu destekleme kararından vazgeçti.

UNC komisyonu yayımladığı bildiride, liderleri Kamerhe'nin Cenevre'de çatı adayı uzlaşısı adına anlaşmaya vardığı tüm konularda geri çekilmesini talep etti.

Kamerhe'nin "Parti tabanından gelen tepkiye boyun eğmek zorunda kaldım." dediği belirtiliyor.

Öte yandan, Kamerhe'nin geri çekilme kararından birkaç saat önce UDPS lideri Felix Tshisekedi de parti tabanından gelen tepkiler üzerinde söz konusu anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.

KDC muhalefet partileri dün Cenevre'de yaptıkları görüşmede ünlü iş adamı ve milletvekili Martin Fayulu'yu çatı aday gösterme kararı almıştı.

Halihazırda iki muhalif partinin desteğini çektiği Fayulu, 23 Aralık'ta yapılacak seçimde, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın ve iktidar koalisyonunun adayı, eski içişleri bakanlarından Emmanuel Ramazani Shadary'ye karşı yarışacak.

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