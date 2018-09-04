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KDC'de muhalif Bemba cumhurbaşkanı adayı olamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 22:56 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jean-Pierre Bemba'nın cumhurbaşkanı seçiminde aday olamayacağına karar verdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Anayasa Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jean-Pierre Bemba'nın cumhurbaşkanı seçiminde aday olamayacağına hükmetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi Sözcüsü Mpunga Sungu, yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) farklı suçlardan yargılandıktan sonra haziran ayında hakkındaki suçlamalar kaldırılan Bemba'nın, 23 Aralık'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine katılacak nitelikte olmadığı kararına varıldığını duyurdu.

Sungu, hakkında savaşla ilgili suçlamalar düşürülse de Jean-Pierre Bemba'nın yalancı şahitliğe teşvik suçundan hüküm giydiğini ifade etti.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu da 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın en güçlü rakiplerinden Bemba'nın adaylığının kabul edilmediğini bildirmişti.

Kongo Kurtuluş Hareketi Partisinin lideri Bemba, 2008'de Belçika'da yakalanmış ve UCM'ye teslim edilmişti.

UCM, 2016'da Jean-Pierre Bemba'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) 2002-2003 döneminde gönderdiği silahlı grup Kongo Kurtuluş Hareketi milislerinin ülkede işlediği cinayet, tecavüz ve yağma gibi suçlardan sorumlu olduğu kanaatine varmış, Bemba'yı 18 yıl hapse mahkum etmişti.

Mahkeme Bemba'yı 2017'de ayrıca "yalancı şahitliğe teşvik" suçundan 1 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasına çarptırmıştı.

UCM'deki temyiz yargıçları, haziran ayında Jean-Pierre Bemba'nın kendisine bağlı güçlerin işlediği suçlardan sorumlu tutulamayacağı kararına varmış ve bunun üzerine Bemba tahliye edilmişti.

Bema, tahliye edildikten sonra Brüksel'de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Kabila'yı eleştirerek, ülkeye dönerek cumhurbaşkanı seçiminde aday olacağını duyurmuştu.

KDC'de 2 yıldır ertelenen cumhurbaşkanı seçiminin 23 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı seçimi jean pierre bemba Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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