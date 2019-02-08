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KDC'de muhalif Fayulu'dan Afrika Birliği Mahkemesine seçim itirazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 05:48 | Son Güncelleme

Muhalif Martin Fayulu, 31 Aralık'ta seçimin sonuçlarına yönelik itirazını Afrika Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 31 Aralık'taki seçimde yarışan muhalif Martin Fayulu'nun seçim sonuçlarına Afrika Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'nde itiraz ettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Fayulu'nun partisi Kongo'nun Özgürlüğü Hareketi'nin Genel Sekreteri ve Lamuka Seçim Koalisyonu'nun Sözcüsü Eve Bazaiba, mahkemenin daha önce benzer konularda diğer ülkelerde seçimle hile karıştırıldığı yönünde karar verdiğini hatırlattı.

Bazaiba, "Umarım mahkeme tutarlı olur ve KDC'deki seçimlerin gerçek sonuçlarına saygılı bir karar alır." dedi.

KDC Seçim Komisyonu, 2 yıl ertelendikten sonra 31 Aralık'ta düzenlenen seçimi Felix Tshisekedi'nin oyların yüzde 38,57'sini alarak kazandığını açıklamıştı. Komisyon, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı olan Martin Fayulu'nun oyların yüzde 35,2'sini, iktidar koalisyonunun adayı Emmanuel Ramazani Shadary'nin ise yüzde 23,8'ini aldığını duyurmuştu.

Fayulu, hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına Anayasa Mahkemesi'nde itiraz etmiş, mahkeme Komisyonun açıkladığı sonuçları doğrulamıştı.

Tshisekedi, 24 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği itiraz Kongo Demokratik Cumhuriyeti Martin Fayulu

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