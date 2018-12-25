HABER

KDC'de otobüsle kamyon çarpıştı: 50 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 15:42 | Son Güncelleme

KDC'de otobüsle kamyon çarpıştı: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 50 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'nın 200 kilometre batısındaki Kisantu kentinde, Matadi bölgesine giden kamyon ile karşı yönden gelen otobüs çarpıştı.

Kazada, 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar başkent Kinşasa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kisantu yakınlarında ekim ayında meydana gelen trafik kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
İstanbul'da taksilere denetlemeİstanbul'da taksilere denetleme
Sınırda hareketlilik!Sınırda hareketlilik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
27 ölü kamyon KDC OTOBÜS

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

İstanbul'da taksilere denetleme

İstanbul'da taksilere denetleme

Hatay’dan Şanlıurfa sınırına askeri mühimmat ve askeri araç sevkiyatı

Sınırda hareketlilik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti! Şanlıurfa'da büyük sevinç var

Erdoğan canlı yayında resmen ilan etti! Kentte büyük sevinç var

Bilirkişi raporuna kızan dernek başkanı Kedi Köyü'nü yaktı

Bilirkişi raporuna kızan dernek başkanı Kedi Köyü'nü yaktı

Şehit polis Servet Arslan son yolculuğuna uğurlandı!

Şehit polis Servet Arslan son yolculuğuna uğurlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.