KDC'de Ruandalı ayrılıkçı lider öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri'nin lideri (FDLR) Sylvestre Mudacumura'nın öldürüldüğü bildirildi.

Ordu sözcüsü General Leon Richard Kasonga, basına yaptığı açıklamada, Mudacumura'nın, Kuzey Kivu eyaletinin Rutshuru bölgesinde salıyı çarşambaya bağlayan gece etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe, Mudacumura'nın ölümünün bölgede barış ve güvenlik için iyi haber anlamına geldiğini vurguladı.

Nduhungirehe, "(Mudacumura) Soykırımcı FDLR ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırıyor, Kongoluları ve Ruandalıları öldürüyordu." ifadesini kullandı.

KDC'nin doğusundaki Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerinde 20 yılı aşkın süredir etkili olan FDLR, Tutsilere yapılan soykırımdan sonra KDC'ye göç eden Ruandalı Hutu ayrılıkçılarının haklarını savunduğunu iddia ediyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Sylvestre Mudacumura başta olmak üzere FDLR'nin, ılımlı Hutuların katliamında aktif rol almakla suçladığı bazı liderleri hakkında tutuklama emri bulunuyor.

