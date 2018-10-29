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KDC'de sıtma tedavisi gören 30 çocuk eboladan öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 17:54 | Son Güncelleme

Ruhsatsız sağlık merkezlerinde ebola hastalarının yanında sıtma tedavisi gören 30 çocuğun eboladan öldüğü ortaya çıktı - Eboladan hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) ruhsatsız sağlık merkezlerinde ebola hastalarıyla bir arada tedavi gören sıtma hastası 30 çocuk ebola nedeniyle hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, Ebola hastalarının tedavi gördüğü kaçak sağlık merkezlerine sıtma tedavisi için gelen çok sayıda çocuk, ebola hastalarından virüs kaptı.

Virüsü kapan çocuklardan 30'u yaşamını yitirdi.

Sağlık hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle ülkede kaçak sağlık hizmeti veren birçok merdiven altı kuruluş bulunuyor.

- Ebola salgını

Öte yandan ülkenin doğusu iki aydan fazladır ebola salgınıyla mücadele ediyor.

KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde başlayan, ardından Ituri eyaletine yayılan salgında virüsü taşıyan 232 kişiden 135'i hayatını kaybetti.

Virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 70 oldu.

Bu arada, benzer belirtiler gösteren ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölümlü vaka daha bulunuyor. Bahsi geçen kişiler otopsi yapılmadan defnedildiği için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 23 bin 691 kişiye aşı yapıldı.

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