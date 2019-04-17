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KDC'de tekne battı: 150 kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:44 | Son Güncelleme

Kivu Gölü'nde teknenin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 150 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kivu Gölü'nde, içinde 200'den fazla yolcunun bulunduğu teknenin batması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletindeki Kivu Gölü'nde aşırı yüklü bir tekne yaklaşık 200 yolcusuyla alabora oldu.

40 yolcunun kurtarıldığı kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaybolan 150 kişinin halen bulunamadığını belirterek arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ancak kaybolanların canlı bulunma şansının çok az olduğunu kaydetti.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Tshisekedi, olayın sorumlularının bulunacağını ifade etti.

Ekvatoral iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlara ve çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor. Halk, ulaşım için Kongo Havzası'nı çevreleyen nehirleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü kazalara neden oluyor.

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