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KDC'de tren raydan çıktı: 40 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 03:59 | Son Güncelleme

Kindu ve Kamina kentleri arasında raydan çıkan tren kaza yaptı, kazada en az 40 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda seyir halindeki yük treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada en az 40 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Lumbashi şehrine doğru hareket eden yük treni ülkenin doğusunda yer alan Kindu ve Kamina kentleri arasında raydan çıktı.

Meydana gelen kazada yük trenine kaçak bindiği belirtilen yolculardan 40'ı hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Kazanın aşırı hız ve demiryolundaki yetersizlik nedeniyle olduğunu belirtiliyor.

KDC Ulusal Demiryolu Kurumu (SNCC), kazanın asıl nedenini belirlemek için araştırmanın devam ettiğini açıkladı.

Ülkede, demiryolu altyapısının yeterince gelişmemesi nedeniyle sık sık tren kazaları yaşanabiliyor. Ulaşımın da yeterince gelişmemesi ve pahalı olmasından dolayı birçok kişi yük trenine kaçak binerek, seyahat etmeye çalışıyor.

KDC'de 2017 yılında bir yük treninin yine raydan çıkmasıyla oluşan kazada trene kaçak bindiği belirtilen 35 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
KDC tren kazası

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