KDC'de Ugandalı ayrılıkçılar 36 sivili kaçırdı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri'nin (ADF), Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde 36 sivili kaçırdığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Beni'ye bağlı Samboko beldesine gelen silahlı ayrılıkçılar, dükkanları ve evleri yağmalayarak 36 sivili kaçırdı.

Ordunun önceki gün, ayrılıkçıların Beni kentine yönelik bir saldırısını püskürttüğü öğrenildi.

Uganda'da 33 yıldır iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı 1995'te kurulan ADF, ülkesinden sürüldüğünden bu yana KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteriyor. ADF'nin Ekim 2014'ten bu yana Beni kentine yönelik çok sayıdaki saldırısında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

