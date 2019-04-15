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KDC'de Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 6 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 20:31 | Son Güncelleme

KDC'de Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 6 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Ugandalı ayrılıkçı grupların saldırılarında 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF), Beni kentine bağlı Kyaninga köyünü basarak 6 kişiyi öldürdü.

Köylülerin çoğunun saldırının ardından evlerini terk ettiği öğrenildi.

KDC ordusu, Kuzey Kivu eyaletinde nisan başından bu yana Ugandalı isyancılara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Uganda'da 33 yıldır iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı 1995'te kurulan ADF, ülkesinden sürüldüğünden bu yana KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteriyor. ADF, Ekim 2014'ten bu yana Beni kentinde çok sayıda saldırı düzenledi.

KDC'nin, Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu, 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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