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KDC'deki Ebola ölümleri 500'e yaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:03 | Son Güncelleme

Ülkenin doğusunda görülen salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 496'ya ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan ve ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 496'ya yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve Ituri eyaletine yayılan salgında, kanamalı ateş vakası 894'e yükseldi. Bu kişilerden 829'unun Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 496 kişi hayatını kaybetti, 31 kişinin tedavisi devam ediyor. Virüsü taşıyan 302 kişi ise tamamen iyileşti.

Öte yandan veriler, Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 65 vakada daha kanamalı ateşten ölüm bulunduğuna işaret ediyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 85 bin 226 kişiye aşı yapıldı.

Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiği için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'da 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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ebola KDC

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