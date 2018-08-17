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KDC'deki Ebola salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 06:07 | Son Güncelleme

Kuzey Kivu eyaletinde temmuz ayı sonunda görülmeye başlanan salgında Ebola nedeniyle öldüğü kesinleşenlerin sayısı 17'ye çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeniden görülmeye başlayan Ebola salgınında, virüs nedeniyle öldüğü kesinleşenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde ortaya çıkan salgında toplam 78 kanamalı ateş vakası tespit edildi. Bunlardan 51'inin Ebola olduğu kesinleşti, 27'sinin de Ebola vakası olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, salgında yaşamını Ebola'dan yitirdiği kesinleşenlerin sayısı 17'ye çıktı. Hayatını kaybeden diğer 27 kişinin de Ebola olduğu tahmin ediliyor ancak ölümler salgın ilan edilmeden önce olduğu için ve Ebola'nın bulaşma riski dolayısıyla mezarlar açılıp araştırma yapılamıyor.

Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.

Resmi verilere göre, 24 Temmuz'da sona erdiği açıklanan bu salgında 54 vaka rapor edilmişti. Salgın süresince 17'si kesin vaka, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 33 kişi hayatını kaybetti. 14 ölümün Ebola olup olmadığı bilgisi teyit edilemedi.

İlk kez 1976'da KDC'de ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ebola KDC sağlık salgın

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