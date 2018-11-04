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KDC'deki ebola salgını sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 00:21 | Son Güncelleme

Temmuz sonunda başlayan salgında, son 5 günde 12 kişi yaşamını yitirdi - Salgında ölenlerin sayısı 147'ye yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) temmuz sonundan bu yana ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 147'ye çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan, ardından Ituri eyaletine yayılan salgında görülen kanamalı ateş vakası 293'e yükseldi. Bu kişilerden 258'inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Son 5 günde söz konusu 258 kişiden 12'sinin daha hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 147'ye çıktı.

Ayrıca, 293 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölümlü vaka daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitirenler otopsi yapılmadan defnedildiği için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 81'e yükseldi.

Öte yandan, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 25 bin 845 kişiye aşı yapıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ebola KDC Kongo Demokratik

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