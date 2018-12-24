KDC'deki Ebola salgınında ölenlerin sayısı 299'a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 299'a çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Beni eyaletinde patlak verip Ituri eyaletine yayılan salgında 574 kanamalı ateş vakası görüldü, bu kişilerden 526'sının Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Ülkede 19-22 Aralık'ta 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 299'a yükseldi.

Yetkililer, Ebola virüsü bulaşan 198 kişinin ise iyileştiği bilgisini verdi.

Veriler ayrıca Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 kanamalı ateşten ölüm vakası daha bulunduğunu gösteriyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 51 bin 678 kişiye aşı yapıldı.

Ebola ilk olarak 1976 yılında Sudan’ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açtı. KDC'de görülen salgın Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiği için hastalığa bu isim verildi. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaştı, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

