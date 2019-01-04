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KDC'deki ebola salgınında ölü sayısı 322'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 17:12 | Son Güncelleme

KDC'deki ebola salgınında ölü sayısı 322'ye yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 322'ye çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Beni eyaletinde patlak veren ve Ituri eyaletine yayılan salgında 609 kanamalı ateş vakası görüldü, bu kişilerden 561'inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında ölenlerin sayısı 322'ye yükselirken, ebola virüsü taşıyan 208 kişi iyileşti.

Veriler, ayrıca ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 kanamalı ateşten ölüm vakası daha bulunduğunu gösterdi.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 54 bin 522 kişiye aşı yapıldı.

Ebola ilk olarak 1976'da, Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açtı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiği için hastalığa bu isim verildi. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaştı, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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