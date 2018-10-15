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KDC'deki ebola salgınında son 2 günde 10 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 04:59 | Son Güncelleme

Salgında ölenlerin sayısı 100'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında görülen kanamalı ateş vakası 211'e çıktı. Bu kişilerden 176'sının ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Son iki günde söz konusu 176 kişiden 10'unun daha hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 100'e çıktı.

Virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı 55'e ulaştı.

Bu arada 211 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere otopsi yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Diğer yandan bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 16 bin 973 kişiye aşı yapıldı.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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