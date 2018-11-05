KDC'deki salgında 2 bin 444 sığır telef oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısında 2 binden fazla sığırın sebebi bilinmeyen bir hastalık nedeniyle telef olduğu bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Kwilu kentinde ağustos ortasından bu yana hastalık salgını nedeniyle 2 bin 444 sığır telef oldu. 40 binden fazla büyükbaş hayvan ise salgın bulaşma tehdidiyle yaşıyor.
KDC Ulusal Salgın Gözetim Bürosu Şefi Robert Senge, meçhul bir hastalığın büyükbaş hayvanlarda kanlı ishal, nezle, uzuvların yırtılması, felç ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyledi.
- Bölge halkı hastalıklı eti tüketiyor
"Hastalık bulaşan sığırlar 3-4 gün sonra ölüyor." değerlendirmesini yapan Senge, öldükten sonra bu sığırların etlerinin yeşilimsi bir renk aldığını ve kötü koktuğunu belirtti.
Segne, bölge halkının mevcut durumda hastalıklı etleri tükettiğine dikkati çekerek, salgınla mücadelede uluslararası destek çağrısında bulundu. Segne, hastalığın ne olduğuna ilişkin henüz bir teşhis konulamadığını aktardı.
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