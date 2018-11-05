HABER

KDC'deki salgında 2 bin 444 sığır telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 21:15 | Son Güncelleme

Kwilu kentinde sebebi bilinmeyen bir hastalık salgınında 2 binden fazla sığır telef oldu, 40 binden fazla büyükbaş hayvan salgın bulaşma riskiyle yaşıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısında 2 binden fazla sığırın sebebi bilinmeyen bir hastalık nedeniyle telef olduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kwilu kentinde ağustos ortasından bu yana hastalık salgını nedeniyle 2 bin 444 sığır telef oldu. 40 binden fazla büyükbaş hayvan ise salgın bulaşma tehdidiyle yaşıyor.

KDC Ulusal Salgın Gözetim Bürosu Şefi Robert Senge, meçhul bir hastalığın büyükbaş hayvanlarda kanlı ishal, nezle, uzuvların yırtılması, felç ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyledi.

- Bölge halkı hastalıklı eti tüketiyor

"Hastalık bulaşan sığırlar 3-4 gün sonra ölüyor." değerlendirmesini yapan Senge, öldükten sonra bu sığırların etlerinin yeşilimsi bir renk aldığını ve kötü koktuğunu belirtti.

Segne, bölge halkının mevcut durumda hastalıklı etleri tükettiğine dikkati çekerek, salgınla mücadelede uluslararası destek çağrısında bulundu. Segne, hastalığın ne olduğuna ilişkin henüz bir teşhis konulamadığını aktardı.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Almanya'da görevden alınan istihbarat başkanının emekliliği istendiAlmanya'da görevden alınan istihbarat başkanının emekliliği istendi
Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyükbaş hastalık Hayvan KDC Meçhul salgın Sığır telef

En Çok Okunan Haberler

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.