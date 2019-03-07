KDC'deki Schengen Evi yeniden açıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl Belçika ile yaşanan gerilimin ardından kapatılan Schengen Evi'nin "Avrupa Vize Merkezi" adıyla yeninden açıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Avrupa Birliği vize başvurularını işleme alan, Belçika'nın 17 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve Norveç adına idare ettiği "Schengen Evi" olarak bilinen başkent Kinşasa'daki konsolosluğu, kapalı kaldığı bir yılın ardından Avrupa Vize Merkezi adı ile yeniden açıldı.

Açılış törenine, Vize Merkezi'nden sorumlu Belçika Kinsaşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philippe Bronchain, 24 Ocak'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin Kabine Direktörü Vital Kamerhe, Özel Güvenlik Danışmanı François Beya katıldı.

KDC, konsolosluğa, Schengen Evi'ne tanınan diplomatik dokunulmazlığı sağlayacak.

Schengen Evi, Belçika'nın 2017 sonunda KDC hükümeti ile işbirliğini askıya alması üzerine, Kinşasa yönetimi tarafından geçen yıl ocak ayı sonunda kapatılmıştı.

Brüksel yönetimi, iş birliğini askıya alma kararında, eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila karşıtı gösterilere sert müdahaleleri gerekçe göstermişti.

Tshisekedi, seçim kampanyasında Schengen Evi'nin yeniden açılmasını vadetmişti.

