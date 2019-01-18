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KDC'deki seçim sonuçlarına Ulusal Papazlar Birliğinden itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 06:40 | Son Güncelleme

Seçimlerde 40 bin gözlemci görevlendiren Bağımsız Ulusal Papazlar Birliği, sayımlarına göre seçimi Martin Fayulu'nun kazandığını açıkladı - Birlik, gözlemcilerinin yaptığı paralel sayımın belgelerini Seçim Komisyonu'na gönderdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), seçimlerde 40 bin gözlemci görevlendiren Bağımsız Ulusal Piskopos Birliği (CENCO), kendi sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimini Martin Fayulu'nun kazandığını duyurdu.

CENCO, Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI) ile gözlemcilerin kaydettiği sandık sonuçlarını paylaştı. Daha önce de ellerindeki verilerin CENI'nin verileriyle uyuşmadığını belirten CENCO, seçimi muhalif aday Martin Fayulu'nun kazandığını ilan etti.

Ellerindeki verileri kullanılan oyların yüzde 71,53'üne dayandıran CENCO, Fayulu'nun yüzde 62'den fazla oy aldığını, seçimi kazandığı belirtilen Felix Tshisekedi'nin yüzde 16,88 oy oranı ile ikinci, iktidarın adayı Emmanuel Ramazani Shadary'nin ise oyların yüzde 16'ya yakınını alarak üçüncü olduğunu açıkladı.

CENCO'dan yapılan açıklamada, benzer metodun 2015'ten bu yana Gana, Nijerya, Fildişi Sahili ve Burkina Faso'da kullanıldığı ve doğru bir yöntem olduğu kaydedildi.

Kurum yetkilieri, CENI'den her sandıkta kullanılan oyları açıklamasını talep etti.

Diğer yandan Anayasa Mahkemesi'nin seçim sonuçlarına Martin Fayulu tarafından yapılan itiraza ilişkin değerlendirmesini bugün açıklaması bekleniyor.

KDC'de 30 Aralık'ta düzenlenen yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçiminin ilk sonuçları 10 Ocak'ta açıklanmıştı. CENI, cumhurbaşkanı seçimini Tshisekedi'nin oyların yüzde 38,57'sini alarak kazandığını duyurmuştu.

Seçim Komisyonu, ayrıca milletvekili seçimlerinin galibinin 500 sandalyenin 290'ını kazanan iktidar koalisyonu olduğunu ilan etmişti.

KDC'de, 2016 sonuna kadar düzenlenmesi beklenen yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimleri, güvenlik ile mali sorunlar gerekçesiyle ertelenmişti. Muhalefet, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten ve anayasa gereği bir daha aday olamayacak Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'yı, seçimi erteleyerek iktidarda kalmaya çalışmakla suçluyordu.

Seçim Komisyonu, 23 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimi, başkentteki ofisinde çıkan yangında seçimde Kinşasa'da kullanılacak materyallerin yüzde 80'inin yandığı gerekçesiyle 30 Aralık'a ertelemişti.

Ülkenin doğusundaki Beni ve Butembo kentleri ile batıda Yumbi kentinde ise seçimler Ebola salgını ve güvenlik eksikliği gerekçesiyle Mart 2019'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Katolik Kilisesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti seçim

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