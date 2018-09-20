KDC'deki tekne kazasında ölü sayısı 50'ye çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeybatısındaki nehirde iki gün önce bir teknenin alabora olması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, aşırı yük ve yolcu taşıyan özel tekne, salı gecesi Mongala nehri kıyısındaki Binga köyü yakınlarında battı.

Nehirde devam eden arama çalışmalarında 20 kişinin cesedine daha ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 50'ye çıktı.

Bölge Milletvekili Leon Mondole, basına yaptığı açıklamada, kazada 20 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Mongala eyaleti Polis Şefi Yardımcısı Edouard Mungweso da teknenin batmaya başlamasının ardından tekne sahibi ve mürettebatın olay yerinden kaçtığını belirtti.

Mungweso, seyahat kurallarına uymadıkları ve olaydan sonra yolcuları bırakıp kaçtıkları için tekne sahibi ve mürettebat hakkında hukuki işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Öte yandan mayıs ayında kuzeydeki Momboyo nehrinde yaklaşık 100 yolcuyu taşıyan teknenin batması sonucu 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Ekvator iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlara sahip ülkede, büyük şehirler dışında karayolu ağı bulunmuyor. Halk, ulaşım için Kongo Havzası'nı çevreleyen nehirleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin kullanılması sık sık ölümcül kazalara yol açıyor.

