KDC'nin doğusunda bir ayda 50 ayrılıkçı öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordunun geçen ay, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde 50 ayrılıkçıyı öldürdüğü bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kivu'da ocakta başlatılan operasyonlarda, bölgede faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplara mensup 50 kişi öldürüldü, en az 20 silahlı ayrılıkçı da yakalandı.

Operasyonlarda, 30'dan fazla silah ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildi.

Operasyonların mart ayına kadar sürmesi bekleniyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den beri yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

