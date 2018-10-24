HABER

KDC'nin doğusunda çatışma: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 20:40 | Son Güncelleme

Polis ile Mai-Mai militanları arasında çıkan çatışmada 5 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 5 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletteki Goma kentine bağlı Buhene ilçesindeki zorunlu tahliyeler halkın protestosuna neden oldu.

Polisin, protestocuların arasına karışan Mai-Mai militanlarına müdahalesi sonucu çıkan çatışmada 5 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Eyalet yönetimi, çatışmalar nedeniyle söz konusu bölgede yapılması planlanan zorunlu tahliyelerin ertelendiğini açıkladı.

Kuzey Kivi Ordu Komutanı General Edmond Ilunga da olaydan sonra Buhene ilçesine giderek halkın arasına saklanan Mai-Mai üyelerine ortaya çıkmaları ve silahlarını teslim etmeleri için 48 saat mühlet verdi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edinKırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin
İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisiİstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Mai Mai

En Çok Okunan Haberler

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi

İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.