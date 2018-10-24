KDC'nin doğusunda çatışma: 5 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 5 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletteki Goma kentine bağlı Buhene ilçesindeki zorunlu tahliyeler halkın protestosuna neden oldu.

Polisin, protestocuların arasına karışan Mai-Mai militanlarına müdahalesi sonucu çıkan çatışmada 5 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Eyalet yönetimi, çatışmalar nedeniyle söz konusu bölgede yapılması planlanan zorunlu tahliyelerin ertelendiğini açıkladı.

Kuzey Kivi Ordu Komutanı General Edmond Ilunga da olaydan sonra Buhene ilçesine giderek halkın arasına saklanan Mai-Mai üyelerine ortaya çıkmaları ve silahlarını teslim etmeleri için 48 saat mühlet verdi.

