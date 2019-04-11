HABER

KDC'nin doğusunda ordudan ayrılıkçılara operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:10 | Son Güncelleme

Operasyonda 36 Burundili isyancı öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplara düzenlediği operasyonda 36 Burundili isyancının öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, KDC ordusu Ruanda, Uganda ve Burundili grupların faaliyet gösterdiği Güney Kivu eyaletinde 6-8 Nisan arasında operasyon düzenledi.

Operasyonda, Burundi menşeli Ulusal Özgürlük Cephesi'ne (FNL) ait kamplara yapılan eş zamanlı baskında, 36 isyancı etkisiz hale getirildi.

FNL mensubu üst düzey 2 ismin yakalandığı operasyonda, 3 KDC askeri ise yaşamını yitirdi.

Ordu, grubun lideri General Alois Zabampema'nın yaralandığı operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra iletişim ekipmanının da ele geçirildiğini duyurdu.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
GÜNCELLEME - Kayıp başvurusu yaptığı eski eşini öldürdüğü iddiasıGÜNCELLEME - Kayıp başvurusu yaptığı eski eşini öldürdüğü iddiası
Muhtar seçimi kazandı ama mazbatası ikamet gerekçesiyle verilmediMuhtar seçimi kazandı ama mazbatası ikamet gerekçesiyle verilmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti operasyon

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

CHP'den flaş açıklama: Listeler üzerinden itiraz mümkün değil

CHP'den flaş açıklama: Listeler üzerinden itiraz mümkün değil

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları açıklandı!

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.