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KDK, 15 Temmuz Şehitlerini andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:26 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği düzenlendi.15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde KDK yaşanan kahramanlıkları ve milli irade destanını anma programı gerçekleştirdi.

KDK, 15 Temmuz Şehitlerini andı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği düzenlendi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde KDK yaşanan kahramanlıkları ve milli irade destanını anma programı gerçekleştirdi. KDK ’da gerçekleşen anma programına Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve KDK personeli katıldı.
Kamu Başdenetçisi Malkoç, 15 Temmuz’un Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Tarihe bakıldığı zaman milletlerin dönüm noktaları vardır.15 Temmuz’da Türkiye’nin dönüm noktalarından biridir. Türk Milleti’nin 21.yy da alacağı yol güzergahının belirlenmesi açısından son derece önemlidir” diye konuştu.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise ,15 Temmuz gecesi milleti kendine getirdiğini ifade ederek, “ 15 Temmuz milleti kendine getirdi. Gençleri kendine getirdi. Meseleyi fark ettirdi. Büyük bir imtihan içerisinden çıktığımızı ve daha da fazla birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Bu ülkenin yedeği yok” şeklinde konuştu.

KDK, 15 Temmuz Şehitlerini andı

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